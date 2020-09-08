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Трассы-убийцы, засуха и смерть: что творится в Крыму 

Вероника Полынина 45 минут назад
Трассы-убийцы, засуха и смерть: что творится в Крыму
Фото: ТАСС
Житель Феодосии в статье для «Свободной прессы» опроверг самые распространенные заблуждения о Крыме.
Мифом №1 крымчанин назвал утверждение о том, что на полуострове нет воды.

«Вода есть. Повторюсь — ситуация может разниться от района к району, но в Фео подача воды — непрерывна. Да, бывают аварии на ветхой, не меняемой уже по 30−40 лет линии», — отметил автор, добавив, что неполадки устраняются достаточно оперативно.

Вторым в списке основных мифов о Крыме житель Феодосии назвал недовольство туристов крымскими пляжами. Якобы на пляжах слишком много народу, береговая линия не оборудованы, повсюду мусор и грязь.
Он отметил, что за последние годы количество оборудованных пляжей существенно возросло. Правила предоставления услуг на них достаточно строгие, так что «песок и галька ежедневно едва ли не просеиваются».
Крымчанин также развеял миф о плохих дорогах на полуострове. По его словам, даже без упоминания трассы Таврида «дороги принимают совершенно восхитительный вид».

«Послушайте, не имею намерения писать идеалистические картины. Проблем в Крыму, несомненно, хватает, как и во всех регионах, но когда в сотый раз натыкаешься на откровенный бред — оторопь же берет», — резюмировал автор.

Как писал «Рамблер», в июле российская фигуристка Александра Бойкова посетила Крым и раскритиковала местные дороги. Она рассказала, как 4,5 часа добиралась до поселка Новый Свет, поскольку дороги оказались «ужасными». Спортсменка также заявила, что во встретившихся по пути городах «царит разруха и бедность».
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Общество , Александра Бойкова , Республика Крым
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