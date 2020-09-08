Трассы-убийцы, засуха и смерть: что творится в Крыму 

Мифом №1 крымчанин назвал утверждение о том, что на полуострове нет воды.

«Вода есть. Повторюсь — ситуация может разниться от района к району, но в Фео подача воды — непрерывна. Да, бывают аварии на ветхой, не меняемой уже по 30−40 лет линии», — отметил автор, добавив, что неполадки устраняются достаточно оперативно.

Вторым в списке основных мифов о Крыме житель Феодосии назвал недовольство туристов крымскими пляжами. Якобы на пляжах слишком много народу, береговая линия не оборудованы, повсюду мусор и грязь.

Он отметил, что за последние годы количество оборудованных пляжей существенно возросло. Правила предоставления услуг на них достаточно строгие, так что «песок и галька ежедневно едва ли не просеиваются».

Крымчанин также развеял миф о плохих дорогах на полуострове. По его словам, даже без упоминания трассы Таврида «дороги принимают совершенно восхитительный вид».

«Послушайте, не имею намерения писать идеалистические картины. Проблем в Крыму, несомненно, хватает, как и во всех регионах, но когда в сотый раз натыкаешься на откровенный бред — оторопь же берет», — резюмировал автор.