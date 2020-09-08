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В России предрекли исчезновение дешёвых дженериков из аптек 

Говорит Москва 45 минут назад
В России предрекли исчезновение дешёвых дженериков
Фото: РИА Новости
Сейчас уже подорожали ибупрофен и несколько других лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВП).
Как объяснила телеканалу «360» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова, рост цен на лекарства — это глобальная тенденция.

«Причины в пандемии и экономических показателях. Дорожает доллар, а значит, и то, что мы закупаем за рубежом для производства лекарств. Поэтому выросла себестоимость готовых лекарственных средств», — заявила она.

Преснякова отметила, что наценка на лекарства из списка ЖНВП регулируется властями. За прошедший год, по словам фармацевта, она не менялась, и в планах подобного повышения тоже нет. Вместе с тем, она заявила, что многие дешёвые дженерики при этом не выдержат конкуренции.

«После того, как субстанции подорожали, производить дешевле себестоимости, себе в убыток, стало невозможным. Поэтому самые дешевые препараты вымываются с рынка. Это закономерно», — считает она.

При этом Преснякова пояснила, что людям не стоит опасаться исчезновения некоторых видов препаратов с полок: их сместят более дорогие препараты, но их стоимость будет всё также в пределах установленного Минздравом максимума.
Ранее СМИ сообщили о росте цен на жизненно важные лекарства. Как сообщили «Известиям» аналитики, это связано с курсом валют, последствиями кризиса после пандемии и маркетинговыми ходами фармкомпаний.
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Комментарии
Общество , Виктория Преснякова , Минздрав РФ
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