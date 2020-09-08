Новогодние каникулы могут изменить из-за коронавируса 

Новогодние каникулы в 2021 году у россиян выдадутся длинными — с 1 по 10 января, обсуждается и объявление выходным 31 декабря. Возможно, с точки зрения экономики, праздники и следовало бы сократить, но не сейчас, когда народ и так устал от коронавирусных ограничений и безденежья, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Министерство хочет установить новогодние каникулы с 1 по 10 января, а также сделать выходными четыре дня с 4 по 7 ноября. Это отвечает интересам бизнеса и граждан, а также позволит более рационально использовать выходные и праздничные дни, считают чиновники.

Кроме того, предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. Таким образом, в 2021 году граждане будут отдыхать с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня; с 4 по 7 ноября.

Более того, в Совфеде не исключили, что с 2021 года выходным днем может быть объявлено и 31 декабря. Подобные законопроекты и раньше поступали к парламентариям. Необходимость дополнительного дня отдыха объяснялась тем, что 31 декабря — де-факто выходной в большинстве компаний, не работающих по сменному графику, и этот статус нужно просто узаконить. Для этого возможны законодательные изменения либо постановления правительства.

Опрошенные "Прайм" эксперты напомнили, что депутаты или правительство инициируют вопрос о новогодних каникулах ежегодно, начиная с 2005 года, когда они стали длинными. Новацию объяснили тем, что люди должны иметь возможность провести праздники с семьей и детьми, у которых в это время школьные каникулы. Кроме того, длинные выходные дают возможность для семейных поездок — в богатые 2000-е это было актуально.

Однако противники новации, активизировавшиеся сразу после ее внедрения, возражали — денег на поездки и культурный отдых у большинства граждан все же нет, поэтому праздники они проводят за столом, что плохо отражается на здоровье. Лучше перенести длинные каникулы на май, чтобы россияне могли провести их на природе.

ПОСМОТРЕТЬ НА ЕВРОПУ

Эксперты разошлись во мнениях относительно того, насколько длинные выходные дни вписываются в международные нормы. "Многие приводят аргументы, что в России больше всего праздничных дней, и их можно сократить за счет новогодних каникул. Но наша страна далеко не в числе первых по количеству праздничных и нерабочих дней", — говорит доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Есть и еще один серьезный показатель — количество отработанных человеко-часов. По нему мы впереди почти всех стран. Это связано с тем, что в большинстве развитых стран может быть меньше праздничных дней, но у них продолжительность рабочей недели меньше 40 часов, пояснила она.

"В большинстве стран нет какого количества переработанных часов. А у нас этот показатель очень высокий, даже с учетом того, что большую часть переработок не фиксируют", — добавила эксперт.

В свою очередь, аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк констатировал, что необходимость длительных новогодних праздников и расширенных выходных дней в течение года действительно вызывает вопросы. В большинстве стран мира, даже в Европе с социально ориентированным трудовым законодательством, выходных дней значительно меньше, считает он.

"Законодатели явно делают акцент на социальной поддержке и преференциях. Те, кто работает полный день, то есть 5/2 с субботой и воскресеньем в качестве выходных и праздничными днями согласно производственному календарю смогут отдохнуть до 10 января. Сотрудники с другими графиками при необходимости работать в праздники смогут получить повышенную оплату труда", — полагает эксперт.

Так или иначе, новогодние каникулы обходятся бюджету "в копеечку". По оценке экономистов, один день отдыха стоит около 120-150 млрд рублей, а всего из-за праздников Россия теряет более триллиона рублей ежегодно.

ЧТО БУДЕТ С ПРАЗДНИКАМИ

По мнению экспертов, о значительном увеличении новогодних праздников сейчас речи нет. В прошлом году отдыхали с 1 по 8 января включительно, и эти дни, согласно Трудовому кодексу, являются официальными выходными. В 2021 году после них следуют выходные, а остальные праздники частично переносятся, чтобы не "разбивать" рабочую неделю.

Однако и уменьшать их сейчас не следует — изменения в Трудовом кодексе были бы поспешным шагом. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и ожидающийся дефицит бюджета, денег на длинные выходные должно хватить. В августе Минфин уже воспользовался средствами Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, но значительного влияния на объем резервов это не оказало, полагает Миронюк.

"Несомненно, законодатели имеют возможность сократить число праздничных дней, но политические мотивы также имеют место. Власть нуждается в поддержке своих граждан на фоне неоднозначных заявлений со стороны партнеров на Западе и неустойчивой политической ситуации у ближайших соседей", — отметил он.

Нынешняя ситуация уникальна с точки зрения большого периода самоизоляции и, скорее всего, какие-либо изменения в этом вопросе могут вызвать неоднозначную реакцию в обществе, считает Иванова-Швец. Поэтому, даже если идея о сокращении длинных новогодних каникул уже витает в коридорах власти, ее следует отложить до лучших времен, заключила она.