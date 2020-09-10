Актриса из РФ извинилась за шутки о протестах в Белоруссии

Шмакова сыграла роль "раздраженной белорусская горожанки", участницы протестов. В коротком скетче она заявила Кеосаяну, что она не работает, ей не хватает денег, а не устраивает женщину размер ее груди. Протестный бело-красный флаг у себя на щеке она назвала символикой "Спартака".

В социальных сетях актриса получила немало комментариев от людей, возмущенных насмешкой над протестами. После этого она решила опубликовать на Facebook видеообращение к белорусам, в котором предстала заплаканной и извинилась перед жителями соседней страны. По ее словам, ей "ужасно стыдно", а текст она получила за три минуты до съемок.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.