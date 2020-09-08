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Российских школьников «взяли в заложники» на уроке ОБЖ 

Lenta.ru 41 минуту назад
Захват заложников в школе РФ закончился скандалом
Фото: страница «Ишим пере Подслушано» во «ВКонтакте»
Ученикам пятого класса школы №2 в Ишиме Тюменской области провели специальный урок ОБЖ по борьбе с терроризмом, во время которого детей понарошку взяли в заложники люди в масках, камуфляже и с предметом в руках, похожим на оружие, пишет «72.ру».
Внеклассное занятие прошло 4 сентября для учащихся военно-патриотического класса. После этого в паблике «Ишим пере Подслушано» во «ВКонтакте» появились фотографии с происходившим в классе. На кадрах видно, как мужчина в образе террориста сидит за столом учителя, за партами сидят дети, в том числе в защитной позе с руками на затылке. На подоконнике у окна стоит еще один «боевик».
В посте сказано, что во время урока одному мальчику с больным сердцем стало плохо. Родственникам пришлось забрать его домой и вызвать скорую.

«Родителей никто не предупреждал об этом мероприятии и детей, соответственно, тоже», — говорится в публикации.

В группе школы в соцсетях отчитались о проведенном занятии, сообщив, что пятиклассников учили правильно вести себя при терактах и при захвате заложников. В конце детям разъяснили их ошибки.
Директор школы подтвердила проведение урока, но пожаловалась на исказивших информацию родителей. По ее словам, информацию в интернете преподнесли неверно. В учебном заведении пройдет проверка.
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Общество , Образование , Тюменская Область
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