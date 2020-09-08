Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян начали штрафовать после поездок за границу 

Вероника Полынина 19 минут назад
В Свердловской области суд оштрафовал туристку, вернувшуюся из Турции и не предоставившую результаты теста на коронавирус в установленный срок. Об этом сообщает РИА «Новости».
Жительница поселка Рефтинского должна заплатить 15 тысяч рублей — это минимальная сумма, предусмотренная соответствующей статьей КоАП.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 1 августа 302 жителя Свердловской области нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации после возвращения из-за границы. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.
7 сентября первый в России штраф за непредоставление результатов тестирования на COVID-19 был выписан жителю Санкт-Петербурга. Всего в городе составлен уже 101 протокол по данному нарушению.
Как сообщал «Рамблер», граждане России, возвращающиеся из-за рубежа, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача обязаны в трехдневный срок пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и сообщить о результатах исследования на портале госуслуг.
Комментарии 2
Общество , Видео , Свердловская Область , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо возможное место заключения Ефремова
Названо возможное место заключения Ефремова
Стало известно о заговоре против Путина
Стало известно о заговоре против Путина
Онанизм на уроке: что будет с провинившемся учителем
Онанизм на уроке: что будет с провинившемся учителем
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Сергий раскрыл «прелюбодеяния» Поклонской
Видео
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
01:13
Опубликовано видео вынесения приговора Михаилу Ефремову
Происшествия
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
01:15
Мощный прорыв теплотрассы во Владивостоке попал на видео
Происшествия
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение