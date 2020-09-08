Россиян начали штрафовать после поездок за границу 

Жительница поселка Рефтинского должна заплатить 15 тысяч рублей — это минимальная сумма, предусмотренная соответствующей статьей КоАП.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с 1 августа 302 жителя Свердловской области нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации после возвращения из-за границы. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.

7 сентября первый в России штраф за непредоставление результатов тестирования на COVID-19 был выписан жителю Санкт-Петербурга. Всего в городе составлен уже 101 протокол по данному нарушению.

Как сообщал «Рамблер», граждане России, возвращающиеся из-за рубежа, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача обязаны в трехдневный срок пройти ПЦР-тестирование на коронавирус и сообщить о результатах исследования на портале госуслуг.