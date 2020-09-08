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Онищенко раскритиковал план Минтруда о длинных новогодних каникулах 

News.ru 4 часа назад
↵Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал «безобразием» предложение Минтруда отвести на новогодние каникулы первые десять дней января. По его словам, в нынешних экономических условиях такие длинные праздники просто недопустимы.

Это безобразие. Тем более после всех ковидных мероприятий, когда наша экономика стагнирует, мы ещё 10 дней будем бражничать. Мы не даём ничего человеку, кроме промятого дивана, телевизора с уже почти сакральными фильмами, алкоголя в неограниченном количестве и переедания, — сообщил он в интервью URA.RU.

Депутат напомнил, что раньше россияне работали до вечера 31 декабря, встречали Новый год и уже 2 января выходили на работу.
Ранее, как писал NEWS.ru, Минтруд предложил увеличить срок новогодних каникул в 2021 году до 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно проекту постановления правительства о переносе выходных дней, 31 декабря россияне будут работать, затем их ждёт 10 дней отдыха. В 2021 году 31 декабря будет выходным днём, а майские праздники продлятся шесть дней — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября.
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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Минтруд , Госдума , РИА Ura.ru
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