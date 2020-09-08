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Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу 

РИА Новости 1 час назад
Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, должна заплатить 15 тысяч рублей.
Вместе с тем управление Роспотребнадзора по Свердловской области напомнило прибывающим из-за границы туристам о необходимости исполнения законодательства.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг.
Всего, по данным управления, с 1 августа 2020 года 302 жителя Свердловской области, вернувшиеся из-за границы, нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.
Кроме того, 7 сентября такое же решение вынес Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга.
Всего в Санкт-Петербурге со 2 августа составили 101 протокол об административном правонарушении на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия в Россию на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
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Общество , Видео , Роспотребнадзор , Рефтинский , Свердловская Область , Турция
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