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Ефремова увезли в автозаке из здания суда 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 19 минут назад
Актера Михаила Ефремова, которого сегодня приговорили к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом, увезли в автозаке из здания Пресненского суда.
Артиста взяли под стражу в здании суда, сотрудники конвойного полка полиции вывели Ефремова в наручниках и посадили в автозак. Поддерживающие артиста проводили его криками «Свободу», противники же выкрикивали «Мало дали», передает РИА «Новости». На оглашение приговора Ефремов приехал лишь с небольшой папкой с документами. Позже у его дома появился принадлежащий его адвокату Эльману Пашаеву Maybach, водитель зашел в подъезд дома Ефремова и через некоторое время вышел со спортивной сумкой в руках.
Восемь лет
Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста взяли под стражу в зале суда. Также суд взыскал с актера 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова.
При этом суд не поверил в то, что актер изначально признал вину в ДТП из-за стресса и алкоголя. Также суд не принял показания о том, что Ефремов не управлял автомобилем в момент аварии.
Защита намерена обжаловать приговор.
На прошлой неделе Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь — дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.
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Общество , Видео , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , РИА Новости
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