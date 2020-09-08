Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины.
"Все по делу! Пущай посидит!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.