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«Пущай посидит»: Губерниев отреагировал на приговор Ефремову 

Спорт РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал приговор актеру Михаилу Ефремову.
Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины.

"Все по делу! Пущай посидит!" — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Дмитрий Губерниев , Москва
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