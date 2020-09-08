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Адвокат Ефремова скрылся после приговора 

Lenta.ru 46 минут назад
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, расстроился из-за приговора и скрылся после суда. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает РИА Новости.
На все вопросы журналистов адвокат ответил «подождите» и ушел.
Как уточняет «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале, адвокат потерпевших Александр Добровинский заявил, что из восьми лет, назначенных Ефремову судом, четыре — заслужил его защитник Пашаев. «Ну как можно было обманывать суд? С правосудием играть нельзя», — заявил Добровинский журналистам.
Ранее сообщалось, что Ефремова посадили на восемь лет за смертельное ДТП на Садовом кольце. Кроме того, после выхода на свободу актер три года не сможет садиться за руль.
Смертельная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.
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Общество , Видео , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , Комсомольская правда
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