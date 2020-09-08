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Ефремов опротестует приговор 

Артём Кульша 31 минуту назад
Ефремов опротестует приговор
Фото: РИА Новости
Защита актера Михаила Ефремова опротестует приговор, вынесенный ему за совершение смертельного ДТП. Об этом его адвокат Эльман Пашаев заявил РИА Новости.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину.
Сегодня Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также судья лишила его права управления транспортными средствами на три года и взыскала с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , ФСИН , РИА Новости
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