Ефремова взяли под стражу в зале суда

В здании Пресненского суда проходит оглашение приговора Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову . Звезда театра и кино обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека, при управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Прокурор запросил 11 лет лишения свободы. Суд признал Ефремова виновным.

В ходе судебных разбирательств судом установлено, что в машине артист был один и сам управлял транспортным средством. Таким образом, показания свидетелей защиты, утверждавших, что Ефремов сидел на пассажирском сидении, а на педаль давил кто-то другой, не соответствуют действительности.