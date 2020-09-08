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Помилование президента: как Ефремову остаться на свободе 

Алиса Селезнёва 21 минуту назад
Помилование президента: как Ефремову остаться на свободе
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов оптимист, раз явился в суд на оглашение приговора без вещей. Об этом «Царьграду» заявила адвокат Светлана Гуревич.
По мнению юриста, Михаил Ефремов, придя в суд без вещей, явно надеется избежать тюремного заключения, однако это вряд ли возможно.

«Я даже представить себе не могу, чтобы не было реального лишения свободы», — заявила она.

При этом адвокат назвала три варианта, при которых Ефремов может остаться на свободе.

«Первое — это оправдательный приговор. Второе — наказание, не связанное с лишением свободы. И третье — это наказание с отбыванием в колонии-поселении. В этом случае после вступления в силу приговора суда осужденный сам едет в колонию», — пояснила Светлана Гуревич.

Юрист также пояснила, что актер имеет право просить президента о помиловании, но это возможно только после вступления приговора в силу.
Как сообщал «Рамблер», 8 июня автомобиль Михаила Ефремова выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с машиной Lada, водитель которой скончался. Экспертиза Прокурор попросил приговорить актера к 11 годам лишения свободы. Сегодня Пресненский районный суд Москвы в ходе оглашения приговора признал Ефремова виновным.
Комментарии
Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Царьград ТВ
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