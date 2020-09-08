«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб» 

«Мы знаем точно, что он невиновен. Он не заслуживает никакого наказания, потому что уже собраны все доказательства невиновности его, факты, которые опровергают все обвинения, доказывают, что Ефремов не был за рулем, он не имеет никакого отношения к этой аварии, никакой Захаров в аварии не погиб, Ефремов никакого отношения не имеет к его смерти», — заявила одна из ее участниц.