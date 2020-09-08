«Ефремов не был за рулем и никакой Захаров не погиб» 

Актер Михаил Ефремов не виновен в совершении смертельного ДТП. Об этом, как сообщает телеграм-канал Mash, заявила участница группы поддержки, собравшей перед его домом.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады», курьер Сергей Захаров, скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину.
Государственное обвинение попросило приговорить актера к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Сегодня Пресненский районный суд Москвы вынесет ему приговор. Перед тем как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) доставили Ефремова в здание суда, перед его домом собралась группа поддержки.
«Мы знаем точно, что он невиновен. Он не заслуживает никакого наказания, потому что уже собраны все доказательства невиновности его, факты, которые опровергают все обвинения, доказывают, что Ефремов не был за рулем, он не имеет никакого отношения к этой аварии, никакой Захаров в аварии не погиб, Ефремов никакого отношения не имеет к его смерти», — заявила одна из ее участниц.