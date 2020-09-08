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«За рулем джипа сидел не Михаил Ефремов, а женщина» 

Алиса Селезнёва 15 минут назад
«За рулем джипа сидел не Михаил Ефремов, а женщина»
Фото: РИА Новости
За рулем машины Михаила Ефремова во время ДТП со смертельным исходом в центре Москвы сидела женщина, а не сам актер. Об этом сегодня заявил коллега Ефремова Никита Джигурда, передает «Пятый канал».
С таким заявлением артист выступил перед оглашением приговора по делу.

«За рулем джипа сидел не Михаил Ефремов, а женщина! Национальный комитет по противодействию коррупции и Юрий Макеев — эксперт международного уровня — доказал, что за рулем сидела женщина. Актриса театра «Современник». 9 июня она провожала Ефремова и обувь у нее на ногах точно такая же, как у женщины, которая выходила из джипа Ефремова», — пояснил Джигурда.

Он также назвал имя предполагаемой виновницы ДТП.

«Дарья Белоусова была за рулем джипа. Михаил Ефремов, когда узнал об этом спустя несколько дней, взял на себя вину», — заявил Джигурда.

Как писал «Рамблер», вечером 8 июня машина Ефремова выехала на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулась с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Позднее стало известно, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , Юрий Макеев , Дарья Белоусова , Москва
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