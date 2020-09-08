Суд признал Ефремова виновным

Актер Михаил Ефремов виновен в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Такое решение, как сообщает РИА Новости, принял суд.

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.

В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом в состоянии опьянения. Он признал вину. Сегодня судья Пресненского районного суда Москвы также признал его виновным в совершении этого преступления.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", — зачитал приговор судья.