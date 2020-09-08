Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ефремов признан виновным 

Артём Кульша 12 минут назад
Суд признал Ефремова виновным
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов виновен в совершении ДТП, в результате которого погиб человек. Такое решение, как сообщает РИА Новости, принял суд.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался.
Жена Захарова дала прогноз по приговору Ефремову
В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном лицом в состоянии опьянения. Он признал вину. Сегодня судья Пресненского районного суда Москвы также признал его виновным в совершении этого преступления.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения")", — зачитал приговор судья.

Пока суд не огласил решение о том, какое наказание будет назначено актеру. Ранее представитель государственного обвинения попросил приговорить его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Комментарии 5
Общество , Михаил Ефремов , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
«Обезглавливали, на забор втыкали головы»
Умер бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс
Умер бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
«Захарова послала американцев на хрен»
«Захарова послала американцев на хрен»
Видео
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
00:26
Спрыгнувший на мотоцикле со скалы Том Круз попал на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
00:19
Опубликовано видео супертайфуна «Хайшен» в Южной Корее
В мире Происшествия
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
01:18
Опубликовано видео выписавшегося из больницы Певцова
Шоу-бизнес Общество
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
01:25
Падение 1 ступени китайской ракеты попало на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей состояния Навального
01:19
Появилось видео подробностей состояния Навального
Происшествия
Появилось видео падения параплана в Москве
02:15
Появилось видео падения параплана в Москве
Происшествия
Нападение курьеров на подростков попало на видео
02:36
Нападение курьеров на подростков попало на видео
Происшествия
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
01:30
Появилось видео реакции ФРГ на заявление Лукашенко
Политика
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение