В туалете Мариинки установили скрытую камеру

В туалете российского театра установили видеокамеру и с ее помощью следили за гостями, которые приходили на представления. Об этом сообщает «Фонтанка».

Устройство слежения находилось в Мариинском театре в Санкт-Петербурге . Его обнаружила жительница города, которая пришла на балет и перед началом представления зашла в туалет. Она заметила замотанную в черный скотч камеру в нише для туалетной бумаги. Вместе с подругой женщина позвала охранника и показала ему находку.

«У него затряслись руки. Он зашел, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы ее нашли, и убежал», — отметила гостья.

В администрации театра рассказали, что сбежавший охранник занервничал и выбросил камеру в канал.

После случившегося женщины вызвали в театр полицию и написали заявление. Позже стало известно, что сотрудника охраны нашли и увезли в местное отделение полиции для дачи показаний.

В феврале устройство слежения обнаружила съемщица квартиры в Израиле. Арендодатель, который проживал на соседней жилплощади, установил в смежной стене необычное зеркало, через которое наблюдал за обнаженными гостями. После того как женщина обратилась в полицию, хозяина задержали и предъявили ему обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.