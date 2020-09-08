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В туалете российского театра установили камеру и следили за гостями 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
В туалете Мариинки установили скрытую камеру
Фото: fontanka.ru
В туалете российского театра установили видеокамеру и с ее помощью следили за гостями, которые приходили на представления. Об этом сообщает «Фонтанка».
Устройство слежения находилось в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Его обнаружила жительница города, которая пришла на балет и перед началом представления зашла в туалет. Она заметила замотанную в черный скотч камеру в нише для туалетной бумаги. Вместе с подругой женщина позвала охранника и показала ему находку.

«У него затряслись руки. Он зашел, открыл дверцу в туалете, даже не спросил, где мы ее нашли, и убежал», — отметила гостья.

В администрации театра рассказали, что сбежавший охранник занервничал и выбросил камеру в канал.
После случившегося женщины вызвали в театр полицию и написали заявление. Позже стало известно, что сотрудника охраны нашли и увезли в местное отделение полиции для дачи показаний.
В феврале устройство слежения обнаружила съемщица квартиры в Израиле. Арендодатель, который проживал на соседней жилплощади, установил в смежной стене необычное зеркало, через которое наблюдал за обнаженными гостями. После того как женщина обратилась в полицию, хозяина задержали и предъявили ему обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни.
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Общество , Санкт-Петербург
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