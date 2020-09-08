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Мясников считает лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП 

News.ru и ещё 5 38 минут назад
«Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец!»
Фото: ТАСС
Врач и телеведущий Александр Мясников дал оценку признанию Михаилом Ефремовым вины по делу о смертельном ДТП в Москве. По его словам, для народного артиста лучшим было бы умереть в устроенной им аварии.
Это позволило бы Ефремову сохранить «часть своего достоинства», отметил Мясников в интервью «Вечерней Москве». В искренности раскаяния артиста врач усомнился.

Он просто не мужчина. Ефремов — трус и подлец! — сказал Мясников.

Телеведущий предположил, что Ефремов лгал, пытаясь «отмазаться», но у него не получилось.

Тогда он решил «сознаться» в надежде получить послабление — вдруг судья зачтёт? — подчеркнул Мясников.

Он добавил, что назначил бы виновному в ДТП максимально возможное наказание.
Михаила Ефремова обвиняют в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня в центре Москвы его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя госпитализировали, позже он умер в больнице. Прокурор попросила приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет.
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Общество , Михаил Ефремов , Александр Мясников , Москва
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