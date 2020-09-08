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Радиационную обработку продуктов могут разрешить законом 

Парламентская газета 1 час назад
Продукты начнут подвергать радиационной обработке
Фото: PIXABAY.COM
На пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию планируют рассмотреть во втором чтении законопроект о применении обработки ионизирующим излучением (радиационной обработки) сельскохозяйственной и пищевой продукции.
С инициативой выступили сенаторы и депутаты. В федеральном законодательстве предлагается закрепить понятие специальной обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции с применением ионизирующего излучения.
Авторы законопроекта отмечают, что одним из современных, безопасных и эффективных способов обеспечения санитарно-эпидемиологической, фитосанитарной, карантинной, ветеринарной безопасности сельскохозпродукции и продовольствия является обработка сырья и готовой продукции с применением ионизирующего излучения.

«Такая обработка, проводимая с соблюдением требований радиационной безопасности, обеспечивает уничтожение патогенных организмов и паразитов, снижение количества микроорганизмов, вызывающих порчу продуктов, подавление прорастания луковиц, клубней и корнеплодов, продление сроков хранения продуктов», — говорится в пояснении к документу.

Но, несмотря на придание вопросу статуса особой важности в мировой практике, в России применение ионизирующего излучения сдерживается из-за «отсутствия полноценной правовой базы», регулирующей этот вопрос, говорится в пояснении к документу. Данный вопрос не нашел комплексного отражения как в национальном законодательстве, так и в технических регламентах Таможенного союза.

«В действующих федеральных законах в настоящее время отсутствуют специальные нормы о требованиях к обработке сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов с применением ионизирующего излучения», — отмечают парламентарии.

В связи с этим, законопроектом предлагается ввести в законодательство понятие специальной обработки сельскохозяйственной продукции с применением ионизирующего излучения, а также установить взаимосвязь с нормами об обеспечении радиационной безопасности при производстве пищевых продуктов. Также авторы отмечают необходимость внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза.
Реализация законопроекта позволит обеспечить потребителей качественной и безопасной продукцией и создаст условия для наращивания экспорта сельхозпродукции, говорится в документе.
В мире ежегодно обрабатывается с применением ионизирующего излучения около 1,3 млн тонн сельскохозяйственной, пищевой продукции. Мировой рынок услуг по ионизирующей обработке сельскохозяйственной, пищевой продукции в 2010 году составлял примерно 2,3 млрд долларов. По прогнозам экспертов к 2020 году он вырастет до 4,8 млрд, а к 2030 — до 10,9 млрд долларов.
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Общество , Госдума
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