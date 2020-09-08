Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские отправят пьяниц в вытрезвители без их согласия 

Парламентская газета 1 час назад
Пьяниц отправят в вытрезвители без их согласия
Фото: Парламентская газета
Граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, предлагают отправлять в вытрезвители. Причём сотрудники полиции получат возможность делать это без согласия самих нетрезвых граждан. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в третьем чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.
Поправки в Закон «О полиции» предполагают расширение спектра полномочий сотрудников правоохранительных органов. В частности, предлагается разрешить им доставлять в специализированные учреждения граждан, находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и «утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться на местности».
В 12 субъектах и 28 городах на базе местных бюджетов создаются вытрезвители. После принятия законопроекта полиция получит право доставлять пьяных не только в больницы, но и в такие специализированные организации. Инициатива особенно актуальна с учётом статистики, которая показывает, что ежегодно в медицинские учреждения доставляют более 900 тысяч пьяных граждан. Но при этом далеко не все больницы принимают таких граждан, поскольку опьянение не является заболеванием.
Кроме того, согласно идее авторов законопроекта, правоохранители смогут привозить в вытрезвители граждан без их согласия — достаточным основанием будет медицинское освидетельствование. Врач скорой помощи определит, в каком именно виде помощи нуждается человек, после чего примет решение, куда его нужно доставить. Если он, например, разбил голову, то его отвезут не в вытрезвитель, а в больницу. А если он станет проявлять агрессию — то будет помещён в участок.
Отметим, что решить проблему вытрезвителей, кстати, своими силами попытались 20 регионов. При этом сейчас у субъектов нет полномочий по их организации, уточнил Валерий Рязанский. Кроме того, выпивших людей в вытрезвители пока не могут доставлять правоохранители, так как им предписано отвозить их только в медорганизации. Однако по оценке МВД, в субъектах, где работают такие учреждения, уровень «пьяной» преступности снижается быстрее.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Парламентская газета: последние новости
Радиационную обработку продуктов могут разрешить законом Радиационную обработку продуктов могут разрешить законом Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с коронавирусом Мурашко: рост смертности в России в период пандемии связан не только с коронавирусом Врачам скорой помощи могут дать право лечить пациентов без согласия Врачам скорой помощи могут дать право лечить пациентов без согласия
Комментарии 1
Общество , Социология , Валерий Рязанский , Госдума , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Введены наказания за шум и опоздания к врачу
Введены наказания за шум и опоздания к врачу
В России изменят правила продажи пива
В России изменят правила продажи пива
«Пусть задумаются»: Минск вводит санкции против Прибалтики
«Пусть задумаются»: Минск вводит санкции против Прибалтики
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Раскрыта цель похищения Колесниковой в центре Минска
Видео
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
01:13
Потерявшиеся в сочинских горах дети попали на видео
Происшествия
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
01:32
Похитители двух миллионов медицинских масок попали на видео
Происшествия
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
00:52
Чудом избежали взрыва: пожар на пилораме тушили 2 часа
Происшествия
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
00:36
Взорвавшийся во время подзарядки электрокар попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
25:24
Стрельбу раскладными снарядами показали на видео
Армия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение