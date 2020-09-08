Секспросвет: порнуха, интернет, друзья

Родители российских школьников активно высказались за введение уроков по сексуальному просвещению в школах — по их мнению, учителя должны рассказывать детям о половых болезнях и контрацепции уже с 5 класса. Однако экспертное сообщество уверено, что наши учебные заведения пока не готовы к такому шагу: в первую очередь, не хватает педагогов и пособий. По мнению психиатров, акцентировать внимание на этой теме в раннем возрасте также не стоит.

Около 70% россиян поддерживают идею сексуального просвещения детей на базе школы, показал опрос телемедицинского сервиса «Доктор рядом» и медицинского сообщества «Найди своего доктора». Результаты исследования оказались в распоряжении РБК.

В нем приняли участие 4.2 тыс. россиян, три четверти из которых имеют детей. 52% респондентов — мужчины, 48% — женщины. Более 60% участников опроса живут в Москве и других городах-миллиониках.

Из них 41,5% полностью поддержали введение уроков сексуального просвещения, в содержание которых будет входить рассказ педагога о строении тела, передающихся половым путем заболеваниях, а также о способах контрацепции. Высказались скорее за появление такого предмета 33,2% респондентов. 11,6% — скорее против. Категорически не считают необходимой такую дисциплину 7,3% опрошенных, 6,4% — затруднились с ответом.

Сергей Косарецкий. Тем не менее общество пока не готово к введению в школах уроков сексуального просвещения, уверен член экспертного совета по общему образованию и дополнительному образованию детей Госдумы РФ

Он сравнил сексуальное просвещение с уроком патриотического воспитания, отметив, что у любых тем, затрагивающих какие-либо ценности, «путь в российскую школу всегда не прост».

«Вопрос о содержании таких уроков чрезвычайно сложный. Мы будем натыкаться на культурные, религиозные противоречия, в связи с чем к этому надо подходить весьма аккуратно. Есть группы родителей, которые крайне радикально настроены против этой темы. Это проблема состояния российского общества. Мы не имеем сегодня консенсусной культуры на уровне общества», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом Косарецкий добавил, что с «образовательной» точки зрения российские школьники действительно нуждаются в уроках сексуального просвещения.

«Сексуальное развитие человека — это часть его образования. Он должен иметь соответствующие знания, компетенции и навыки. Нужно ввести этот предмет, я считаю это важным. Дети, думаю, спокойно и адекватно воспримут такое нововведение, но что им дать и в какой форме — это проблема общественного диалога, не педагогического», — пояснил член совета при Госдуме.

Активную поддержку развитию этого направления образования школьников выразила и член правления Объединения преподавателей истории Тамара Эйдельман . По ее словам, сексуальное просвещение в школах не только уместно, но и просто необходимо, так как в противном случае дети получают информацию из других источников, часто — недостоверную.

«Далеко не все родители занимаются сексуальным просвещением — соответственно об этом сообщают порнуха, интернет или друзья. Нет нормального, взрослого, уважительного разговора с детьми. Отсюда незнание о средствах предохранения, и, как следствие, нежелательная беременность и большое количество абортов в нашей стране», — отметила педагог в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Эйдельман, сексуальное просвещение должно стать полноценным уроком, так как в противном случае его серьезность и важность никто не осознает в полной мере.

«Никого не удивляет, что русский язык учат все школьники, никто не делает из него факультативов. Секспросвет — это урок, это нормальная тема, ничего ужасного в ней нет. Как раз наоборот, это нормальное обсуждение. Другое дело, что его надо по-человечески вести, должны быть пособия нормальные — не те, где будет написано, что от СПИДа можно защититься, если у тебя нет секса до брака», — подчеркнула она.

Педагог также отметила, что начинала бы проводить уроки о сексуальной жизни людей уже с младших классов. Тем не менее, по мнению психиатра, сексолога сети клиник «Семейная» Николая Назарьева, адекватный возраст для начала просвещения — 15-16 лет.

«Если говорить о допустимом возрасте детей, то это учащиеся средней школы, 8-9 класс. В более раннем возрасте все лишние акценты на сексуальности могут сыграть злую шутку и обернуться совсем другой стороной медали, провоцируя активный интерес к этой теме и смещение базовых ценностей. Не стоит пытаться бежать впереди паровоза», — заявил он.

Острым, по мнению экспертов, также остается вопрос преподавания этого предмета. Как отметила Эйдельман, в российских школах нет учителей такого профиля, поэтому все свалится на и без того перегруженных педагогов.

«Это должно быть продумано, чтобы вся идея не стала профанацией. Теоретически, наверное, этот предмет может вести школьный психолог. Однако и ему потребуется специальная подготовка, тренинги», — заявила она.

Особую озабоченность этим вопросом выразил и психиатр Назарьев. По его словам, школам стоит задуматься о проведении видеоуроков на тему сексуальной жизни, чтобы избежать неприятных организационных моментов.

«Кто будет просвещать детей? Учитель обществознания? Приходящий сексолог? На всех детей, на все классы подобных специалистов просто не хватит. Вполне возможно, что помощь в сексуальном просвещении могут оказать видеоуроки, видеоролики. Эта форма более корректна и доступна детям», — сказал он «Газете.Ru».

Перевести в формат факультатива уроки по секспросвету предложила и руководитель Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина , по мнению которой, школы совершенно не готовы к введению нового предмета.