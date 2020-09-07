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Россиянин выздоровел после 90 дней в реанимации с COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Россиянин выздоровел после 90 дней в реанимации с COVID
Фото: РИА Новости
Житель Воронежа выздоровел после коронавирусной инфекции, проведя 90 дней в реанимации, в том числе 76 дней на неинвазивной вентиляции легких, сообщает городская больница скорой медицинской помощи №1 на своей странице во "ВКонтакте".

"Заболел житель нашего города коронавирусом еще 30 мая. Шестого июня, в тяжелом состоянии, поступил в отделение "COVID 1" (ОРИТ) нашей больницы. И, с этого дня, потекли долгие дни и ночи лечения. Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось бы, даже несовместимые", — говорится в сообщении.

Как отмечает больница, в состоянии пациента были дни небольшого улучшения, после чего ему надолго становилось хуже. В итоге медики решили попробовать препарат "сурфактант", который применяется для лечения туберкулеза. По данным больницы, этот препарат надо вводить внутрь легких.

"Врачи — эндоскописты, несмотря на риск, обещали справиться. И справились! Вот так, всеми, "вытащили" человека, без преувеличения, с того света. Девяносто дней в реанимации. Из них 76 дней на вентиляции легких, лежа на животе. В отделении, в шутку, его звали "наш аксакал" и верили, что вылечат", — сообщает больница.

Теперь пациент, после трех месяцев в больнице, возвращается домой.
По количеству случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и десятое в России. Всего на 7 сентября в регионе зарегистрирован 14 861 случай заболевания, из них 109 — за последние сутки. Выздоровели 13 708 пациентов, скончались 148.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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