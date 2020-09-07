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Учитель рязанской школы уволен за развратные действия перед ученицей 

Газета.Ru 51 минуту назад
Прямо на уроке: учителя наказали за разврат
Фото: РИА Новости
Следственный комитет проверяет информацию, согласно которой школьный учитель рязанской школы совершал развратные действия на уроке. Об этом пишет «Российская газета».

«Девочка сняла на телефон видео, где педагог удовлетворяет себя прямо на уроке, сидя перед ней. Пострадавшая — единственная ученица седьмого класса, других свидетелей нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родители девочки обратились в правоохранительные органы. Как сообщили изданию в прокуратуре, комиссия регионального министерства образования уволила мужчину 6 сентября.
Прокуратура также проводит проверку.
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Общество , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Минобрнауки , "Российская газета"
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