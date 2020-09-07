Низкая цена стала главным критерием при выборе продуктов 

Росстат опубликовал статистику изменения цен на продукты за август. Как выяснилось, сильнее всего подорожали апельсины — на 14,1%, а стоимость сахара выросла на 2,8%. Снизились цены на картофель (19,6%), помидоры (15,6%), лук (14,9%) и виноград (14,6%), а также на яблоки (11,9%), огурцы (9,7%) и морковь (9,1%). Стоит отметить, что снижение цен на овощи и фрукты зафиксировано во всех регионах России , кроме Камчатки. В 34 субъектах снижение в среднем составило 9% и более.

Аналитики Рамблера узнали, как часто россияне совершают покупки в продуктовых магазинах, на что обращают внимание при выборе того или иного продукта, а также стали ли они в последнее время больше экономить на продуктах питания.

Россияне сказали, как часто ходят в продуктовые магазины

Аналитиками Рамблера было выявлено, что частота походов в продуктовый магазин у всех разная. Так, 30% опрошенных ежедневно совершают покупки, 29% участников это делают раз в несколько дней, 24% — через день, 15% — один раз в неделю, а 2% заказывают продукты исключительно онлайн.

Низкая цена на продукты стала главным критерием при их выборе

Россиянам был задан вопрос: «На что вы обращаете внимание, когда покупаете тот или иной продукт?». Более половины участников (55%) обращают внимание на низкую цену. И остальные 54% — на качество (бренд).

Россияне сказали, покупают ли продукты, которых нет в списке необходимых

На вопрос: «Покупаете ли вы продукты, которых нет в списке необходимых?» — 60% россиян ответили: «Иногда». 30% респондентов не покупают такие продукты. 10% — покупают.

Россияне всегда смотрят на цену при выборе продуктов

Опрос показал, что большинство россиян (78%) всегда смотрят на цены, когда выбирают продукты. 20% не всегда это делают. 2% — никогда не обращают внимания на цену.

Стало известно, на каких продуктах россияне не экономят

59% россиян экономят буквально на всех продуктах. 16% не экономят на мясной продукции, 13% — на фруктах и овощах, 8% — на молочной продукции, 4% — на кондитерских изделиях.

Скидка не мотивирует россиян покупать продукты с последним днем срока годности

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Вы покупаете продукты со скидкой, у которых последний день срока годности?». 52% опрошенных ответили: «Все зависит от того, о каком продукте идет речь». 25% не покупают таких продуктов из-за риска пищевого отравления. 22% участников покупают такие продукты.

Россияне давно стали экономить на продуктах

Аналитики Рамблера узнали, что большинство россиян стали больше экономить на продуктах. Так, 61% экономят уже долгое время. 20% опрошенных никогда не экономили. 14% стали экономить больше во время и после пандемии. 5% начали это делать только сейчас.

В исследовании приняли участие 4108 человек.