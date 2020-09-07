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«А спасать можно было?»: Соловьев о Навальном 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«А спасать можно было?»: Соловьев о Навальном
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал в своем Telegram-канале информацию о возможном новом обследовании оппозиционера Алексея Навального в Германии.
«Рамблер» писал, что утром 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета. Самолет экстренно сел в Омске, потерявший сознание оппозиционер был госпитализирован. 22 августа политик был перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок».
Сегодня Владимир Соловьев обратил внимание на ответ врачебной палаты ФРГ на запрос российских врачей, в котором говорилось о том, что новое обследование Навального можно провести только с разрешения родственников.

«О как! А спасать в Омске Навального нашим врачам можно было без согласия его жены?» — поинтересовался телеведущий.

Ранее жена Алексея Навального Юлия раскритиковала призыв педиатра Леонида Рошаля к немецким коллегам создать совместную российско-германскую группу медиков, которые бы вплотную занялись лечением оппозиционера. Супруга блогера увидела в этом заявлении желание «выслужиться», а также стремление «выведать» детали текущего состояния Навального.
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Комментарии
Общество , Алексей Навальный , Владимир Соловьев , Леонид Рошаль
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