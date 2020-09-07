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Криминальный авторитет посоветовал Ефремову «отсохнуть» от водки на зоне 

Lenta.ru 43 минуты назад
Актеру Михаилу Ефремову посоветовали, как правильно вести себя на зоне, и «отсохнуть» от водки. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на бывшего криминального авторитета, а ныне пенсионера Михаила Орского.
По его мнению, артиста, в случае вынесения ему обвинительного приговора и взятия под стражу, не посадят в камеру с блатными или придерживающихся воровских понятий. Орский считает, что Ефремов, скорее всего, будет сидеть с «первоходами-ботаниками», однако всегда возможны сюрпризы. Чтобы избежать их, актеру следует, во-первых, уважать сокамерников и «не кичиться своей известностью и избранностью». Во-вторых, не поддаваться на провокации сотрудников колонии, которым «будет по кайфу с ним забухать».
Орский считает, что отсидка даст Ефремову шанс «отсохнуть» от водки и стать человеком.

«Я видел, как в лагере алкаши становятся нормальными людьми. В них пробуждаются новые таланты. Не исключаю, что Ефремов начнет что-то мастерить», — говорит он.

Также перед отправкой в колонию актеру надо бросить курить, продемонстрировать чистоплотность и не пропускать прогулок.
8 сентября Пресненский суд Москвы огласит приговор по делу о смертельном ДТП, в совершении которого обвиняется Ефремов. Прокурор запросил ему 11 лет лишения свободы. На протяжении судебного процесса обвиняемый отрицал свою вину в гибели курьера Сергея Захарова, но на последнем заседании он сознался.
Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого погиб. Ефремов сначала покаялся в поступке, а затем заявил, что ничего не помнит о произошедшем. Позже он объяснил признание вины в смертельной аварии похмельем. Артист находится под домашним арестом.
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Общество , Видео , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Московский комсомолец
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