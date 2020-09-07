Если очень хочется: правила секса в публичных местах

Секс — дело интимное. Но что делать тем, кого не привлекает больше спальня? Где можно оживлять отношения, и что за это может быть?

Секс в публичном месте — это запретный плод, который для некоторых сладок. При этом российское законодательство не запрещает напрямую предаваться утехам в общественных местах. Но и не разрешает.

Как быть, если страсть застала вас вне дома?

Одно из главных правил — не попадаться на глаза детям. В таком случае это могут расценить как "совершение развратных действий" по уголовному кодексу. Если вас застукают в парке или подъезде, можно отделаться штрафом или загреметь на 15 суток за "нарушение общественного порядка".

Недавно пару, которая занялась сексом на скамейке в центре Москвы, на Хохловской площади, отправили под арест: девушку — на трое суток, ее партнера — на 10.

Однако многие "эксперты" и колумнисты женских и мужских журналов советуют оживлять интимные отношения с помощью секса в общественных местах. В топе самых "подходящих" для этого мест называют лес, туалеты в барах, примерочные в магазинах и машины.

Впрочем, даже в автомобиле стоит быть осторожными, особенно если он служебный. Был тут один случай. Британского полицейского уволили после того, как он превратил машину в дом свиданий с любительницей мужчин в форме. Стража порядка обвинили в дискредитации правоохранительных органов

А вообще в Британии можно нарваться на штраф в 180 евро или даже на тюрьму, если предложить секс незнакомой женщине.

В Копенгагене, говорят, публичный секс разрешен в парке Эрстед. Но с ограничениями: с 9:00 до 16:00 нужно скрываться.

С недавних пор можно и в Гвадалахаре — при том условии, если окружающие не жалуются. Сделано это для того, чтобы полиция сосредоточилась на борьбе с преступностью, а не гонялась за теми, у кого нет денег на гостиничный номер.

Ну и, ясное дело, что желающим попробовать что-то новое — прямая дорога в Амстердам, где нет никаких запретов, касающихся интимной жизни.

А вот на Ближнем Востоке такое немыслимо. В ОАЭ, например, запрещены любые публичные проявления чувств, нельзя даже держаться за руки.