Раскрыта судьба 11 пропавших людей в Сочи

Потерявшаяся в горах Сочи группа туристов из 11 человек, 8 из которых — дети, вышла на связь, сообщает Telegram-канал Baza. Один из школьников сумел дозвониться родителям и сообщить о своем местоположении. На помощь туристам направили сотрудников МЧС

О безвестном исчезновении туристической группы, в состав которой вошли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области в возрасте от 9 до 16 лет, стало известно утром 7 сентября. Накануне утром школьники в сопровождении троих взрослых вышли из поселка Эсто-Садок в горы в направлении к озеру в районе Роза Пик. В течение дня с туристами пропала связь. Их поиски, которые продолжались всю ночь, результатов не дали.

По данным Telegram-канала Baza, поисковики отследили маршрут группы по камерам наблюдения: туристы добрались автобусом до Красной Поляны и пошли в направлении Хмелевских озер. На данный момент известно, что одному из потерявшихся школьников удалось дозвониться родителям и сообщить, где он находится. На место предполагаемого местонахождения туристов выдвинулись сотрудники МЧС.