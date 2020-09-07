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ЧП в Сочи: стала известна судьба пропавших детей 

Павел Тиунов 13 минут назад
Раскрыта судьба 11 пропавших людей в Сочи
Фото: ТАСС
Потерявшаяся в горах Сочи группа туристов из 11 человек, 8 из которых — дети, вышла на связь, сообщает Telegram-канал Baza. Один из школьников сумел дозвониться родителям и сообщить о своем местоположении. На помощь туристам направили сотрудников МЧС.
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О безвестном исчезновении туристической группы, в состав которой вошли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области в возрасте от 9 до 16 лет, стало известно утром 7 сентября. Накануне утром школьники в сопровождении троих взрослых вышли из поселка Эсто-Садок в горы в направлении к озеру в районе Роза Пик. В течение дня с туристами пропала связь. Их поиски, которые продолжались всю ночь, результатов не дали.
По данным Telegram-канала Baza, поисковики отследили маршрут группы по камерам наблюдения: туристы добрались автобусом до Красной Поляны и пошли в направлении Хмелевских озер. На данный момент известно, что одному из потерявшихся школьников удалось дозвониться родителям и сообщить, где он находится. На место предполагаемого местонахождения туристов выдвинулись сотрудники МЧС.
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Общество , Происшествия , Росгвардия , МЧС , Сочи
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