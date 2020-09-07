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Подросток из Калининграда открыл собственный музей ВОВ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Подросток из Калининграда открыл собственный музей ВОВ
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Мальчик с раннего детства увлекался патриотической литературой, затем начал собирать раритетные предметы, связанные с войной.
Подросток из Калининграда открыл собственный музей, посвященный Великой Отечественной войне. Свою коллекцию 12-летний Вова Дорофеева разместил в подвале дома.
Мальчик с раннего детства увлекался патриотической литературой, затем начал собирать раритетные предметы, связанные с войной. Теперь подросток проводит экскурсии в собственном музее. Все можно трогать и изучать — противогазы, вещь-мешки, фляжки и другие предметы, которыми пользовались солдаты и офицеры Красной Армии и Вермахта.
Билет в музей стоит всего 50 рублей, все заработанные деньги подросток тратит на новые экспонаты. В будущем мальчик планирует стать военным моряком, но и музей оставлять не собирается — уже планируется переезд коллекции в более просторное помещение.
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