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Россияне согласны на новую самоизоляцию 

Артём Кульша 22 минуты назад
Россияне согласны на новую самоизоляцию
Фото: РИА Новости
Большинство граждан России поддерживают повторное введение режима самоизоляции в случае ухудшения эпидемической ситуации из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
71% респондентов считают скорее правильным введение властями строгих ограничительных мер во время пандемии коронавирусной инфекции, 22% — скорее неправильным.
65% россиян считают, что, если эпидемическая ситуация серьезно ухудшится, властям следует снова закрыть кафе, рестораны и торговые центры, 26% — что не следует. 60% опрошенных считают, что в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации властям следует повторно ввести режим самоизоляции, 33% — что не следует. 45% граждан считают, что властям следует вновь ввести нерабочие дни, если эпидемическая ситуация серьезно ухудшится, 41% — что не следует.
19% россиян считают, что в целом меры властей по борьбе с коронавирусной инфекцией в случае ухудшения эпидемической ситуации должны быть более строгими, 18% — что менее строгими, 41% — что примерно такими же, 14% — что их вообще не стоит вводить.
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Общество , Фонд "Общественное мнение"
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