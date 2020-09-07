Россияне согласны на новую самоизоляцию 

71% респондентов считают скорее правильным введение властями строгих ограничительных мер во время пандемии коронавирусной инфекции, 22% — скорее неправильным.

65% россиян считают, что, если эпидемическая ситуация серьезно ухудшится, властям следует снова закрыть кафе, рестораны и торговые центры, 26% — что не следует. 60% опрошенных считают, что в случае серьезного ухудшения эпидемической ситуации властям следует повторно ввести режим самоизоляции, 33% — что не следует. 45% граждан считают, что властям следует вновь ввести нерабочие дни, если эпидемическая ситуация серьезно ухудшится, 41% — что не следует.

19% россиян считают, что в целом меры властей по борьбе с коронавирусной инфекцией в случае ухудшения эпидемической ситуации должны быть более строгими, 18% — что менее строгими, 41% — что примерно такими же, 14% — что их вообще не стоит вводить.