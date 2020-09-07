Президент России Владимир Путин должен пощадить актера Михаила Ефремова, потому что тот не выживет в тюрьме. Об этом, как сообщает телеграм-канал Hue, заявил актер Иван Охлобыстин.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
9 июня Охлобыстин заявил, что Ефремов сошел с ума и совершил смертный грех. Теперь он обратился к Путину с личной просьбой помиловать своего друга. Актер признал, что Ефремов вне всяких сомнений виноват в том, в чем его обвиняют.
«Пощадите его, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, раздавлен, лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества», — сказано в обращении Охлобыстина.