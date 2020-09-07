Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова 

Артём Кульша 26 минут назад
Президент России Владимир Путин должен пощадить актера Михаила Ефремова, потому что тот не выживет в тюрьме. Об этом, как сообщает телеграм-канал Hue, заявил актер Иван Охлобыстин.
Стало известно, сколько лет получит Ефремов
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
9 июня Охлобыстин заявил, что Ефремов сошел с ума и совершил смертный грех. Теперь он обратился к Путину с личной просьбой помиловать своего друга. Актер признал, что Ефремов вне всяких сомнений виноват в том, в чем его обвиняют.

«Пощадите его, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, раздавлен, лишен репутации и будущего. Он сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества», — сказано в обращении Охлобыстина.

Комментарии 62
Общество , Видео , Происшествия , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН дали совет Поклонской
В ООН дали совет Поклонской
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Инцидент с российской «Иглой» попал на видео
Назван самый бесполезный школьный предмет
Назван самый бесполезный школьный предмет
Видео
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
01:13
Опубликовано видео поисков пропавших туристов в горах Сочи
Происшествия
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
00:20
Шойгу сделал прививку от CoViD-19 и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
00:49
Опубликовано видео порта Бейрута спустя месяц
Происшествия
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
01:08
Появилось видео с ожиданиями Ефремова от суда
Происшествия
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
01:19
Потоп в Краснодарском крае попал на видео
Происшествия
Появилось видео распыления газа в Минске
02:42
Появилось видео распыления газа в Минске
Происшествия
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение