8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

9 июня Охлобыстин заявил, что Ефремов сошел с ума и совершил смертный грех. Теперь он обратился к Путину с личной просьбой помиловать своего друга. Актер признал, что Ефремов вне всяких сомнений виноват в том, в чем его обвиняют.