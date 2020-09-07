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Россияне выступили за уроки сексуального просвещения в школах 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне выступили за секспросвет в школах
Фото: depositphotos.com
Большинство россиян поддержали идею добавить к учебному процессу в школах уроки по сексуальному воспитанию, сообщает РБК со ссылкой на исследование телемедицинского сервиса «Доктор рядом».
Согласно результатам опроса, 74,7 процента граждан выступили за сексуальное образование детей. Категорически против выссказались 7,3 процента респондентов, еще 11,6 процента скорее против. 6,4 процента затруднились с ответом.
Участникам исследования также предложили выбрать несколько вариантов ответа на вопрос о том, кто должен рассказывать школьникам о контрацепции. 65 процентов опрошенных проголосовали за врачей, 37,1 процента — за школьных психологов, 11,3 процента считают, что это должны быть учителя, 15,2 — родители, 3,3 — представители церкви.
Почти половина россиян (47,3 процента) захотели учить детей новому предмету в возрасте 11-14 лет — это 5-9 классы. Каждый четвертый выступил за уроки в старших классах. Против обсуждения таких тем в образовательных учреждениях заявили 1,9 процента респондентов.
В опресе приняли участие 4,2 тысячи человек, три четверти из них — родители. Разделение на мужчин и женщин было почти равным. Более 60 процентов проголосовавших живут в Москве и других крупных городах.
В конце 2019 года на тот момент министр просвещения Ольга Васильева говорила, что выступает против сексуального воспитания детей в школах, и возложила ответственность за такие знания на родителей.
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Комментарии 1
Общество , Ольга Васильева , РБК
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