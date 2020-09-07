Шутка Захаровой задела президента

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.

Лукашенко опять жестит — очередная акция протеста в Минске закончилась массовыми избиениями и задержаниями;

Крепкий орешек или чокнутый? В соцсетях обсуждают компромат, слитый белорусскими спецслужбами;

«Шутка за 300» от Марии Захаровой задела президента Сербии;

В Екатеринбурге некоторых детей перестанут пускать в детсады и школы;

А Жерар Депардье продолжает укреплять связи с Россией.

Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные: