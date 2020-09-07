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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 1 час назад
Шутка Захаровой задела президента
Фото: РИА Новости
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер.
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Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Лукашенко опять жестит — очередная акция протеста в Минске закончилась массовыми избиениями и задержаниями;
  • Крепкий орешек или чокнутый? В соцсетях обсуждают компромат, слитый белорусскими спецслужбами;
  • «Шутка за 300» от Марии Захаровой задела президента Сербии;
  • В Екатеринбурге некоторых детей перестанут пускать в детсады и школы;
  • А Жерар Депардье продолжает укреплять связи с Россией.
Видео дня. Ксению Бородину осудили за микрошорты
Общество , Мария Захарова , Жерар Депардье
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