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Блогер три дня питался только «Дошираком» и поделился результатами 

Lenta.ru 34 минуты назад
Не повторять: блогер питался 3 дня «Дошираком»
Фото: Кадр: видео Алексей Столяров / YouTube
Российский блогер Алексей Столяров, рассказывающий о фитнесе и спортивном питании, опубликовал на YouTube видео с экспериментом: три дня он питался только лапшой быстрого приготовления. В ролике он поделился результатами такой «диеты» и рассказал об изменениях в фигуре и самочувствии.
По словам Столярова, перед началом испытания он купил больше 30 упаковок «Доширака». Утром в первый день эксперимента были сделаны замеры: блогер весил 94,7 килограмма, обхват талии составил 93 сантиметра, а обхват бедер — 108. Блогер оценил одну порцию лапши в примерно 450 килокалорий. Во время эксперимента он планировал съедать по четыре штуки в день.
В конце первого дня Столяров отметил, что ему пока нравится есть только «Доширак» и никаких неприятных ощущений он не испытывает. На второй день блогер заметил, что стал чувствовать себя хуже.

«Какая-то боль в желудке есть. Честно признаюсь, сегодня буду есть не до конца. Реально в организме просто какой-то удар уже», — сообщил он в камеру.

На третий день утром Столяров рассказал, что «вообще не хочется есть». Чуть позже он пояснил, что почувствовал себя лучше после завтрака в виде еще одного «Доширака». Под вечер блогер признался, что ему стало только хуже и в итоге он пропустил один прием пищи днем, а вечером съел сразу две лапши быстрого приготовления.
По окончании эксперимента замеры показали, что обхват талии блогера уменьшился на три сантиметра (90), а обхват бедер — на два сантиметра (106). Столяров также похудел на 3,5 килограмма, до 91,2.
В январе американский телеврач Мехмет Оз (Mehmet Oz) посоветовал отказаться от завтраков ради сохранения здоровья. Он отметил, что этот прием пищи вовсе не так необходим, как принято считать. Специалист порекомендовал подождать некоторое время, прежде чем человек станет голодным.
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Общество , Алексей Столяров
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