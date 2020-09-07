Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне встали на сторону Александра Лукашенко 

Ura.Ru 23 минуты назад
Россияне встали на сторону Лукашенко
Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
Почти половина россиян, опрошенных Фондом «Общественное мнение». поддерживают белорусского президента Александра Лукашенко и его действия во время протестов в стране. Политологи полагают, что это результат пропагандистской работы СМИ.
Согласно данным опроса (проводился по телефону 28—30 августа), среди одной тысячи респондентов об уличных акциях в республике слышало большинство — 86% опрошенных. Из них 46% высказались в поддержку президента Александра Лукашенко, 24% было готово либо поддержать оппозицию, либо вообще никого не поддерживать, еще 47% россиян неодобрительно отнеслись к забастовкам на белорусских предприятиях. Из опрошенных 29% положительно оценивают действия белорусских силовиков. Данные опроса приводит газета «Ведомости».
Политолог Евгений Минченко считает, что сработала ранее проведённая в стране пропагандистская работа.

«Думаю, это и объясняет позитивную динамику Лукашенко за последнее время — пропагандистский аппарат полностью включился в его поддержку без полутонов», — отметил политолог и напомнил, что в течение многих лет в России проводилась активная кампания за Лукашенко.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Во время митингов в Белоруссии 6 сентября силовики задержали около 100 человек, передает телеканал 360.
Видео дня. В Приморье тайфун Майсак выбросил на берег корабль-призрак
Ura.Ru: последние новости
Мясников уточнил, почему нельзя штрафовать за отказ от прививок Мясников уточнил, почему нельзя штрафовать за отказ от прививок Назван самый бесполезный школьный предмет Назван самый бесполезный школьный предмет Соловьев разнес Ефремова в прямом эфире. «Убийца, пьяное ничтожество» Соловьев разнес Ефремова в прямом эфире. «Убийца, пьяное ничтожество»
Комментарии 4
Общество , В мире , СНГ , Евгений Минченко , Александр Лукашенко , Фонд "Общественное мнение" , Ведомости , Телеканал "360° Подмосковье"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый бесполезный школьный предмет
Назван самый бесполезный школьный предмет
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
Свадьба Азизы: платье за 11 млн и 50 кг черной…
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
«Думали, так просто уедете? Теперь вы будете трупами»
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение