Россияне встали на сторону Лукашенко

Согласно данным опроса (проводился по телефону 28—30 августа), среди одной тысячи респондентов об уличных акциях в республике слышало большинство — 86% опрошенных. Из них 46% высказались в поддержку президента Александра Лукашенко, 24% было готово либо поддержать оппозицию, либо вообще никого не поддерживать, еще 47% россиян неодобрительно отнеслись к забастовкам на белорусских предприятиях. Из опрошенных 29% положительно оценивают действия белорусских силовиков. Данные опроса приводит газета «Ведомости».

Политолог Евгений Минченко считает, что сработала ранее проведённая в стране пропагандистская работа.

«Думаю, это и объясняет позитивную динамику Лукашенко за последнее время — пропагандистский аппарат полностью включился в его поддержку без полутонов», — отметил политолог и напомнил, что в течение многих лет в России проводилась активная кампания за Лукашенко.

Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа после объявления результатов президентских выборов. По официальным данным, победу одержал действующий глава республики Александр Лукашенко. Во время митингов в Белоруссии 6 сентября силовики задержали около 100 человек, передает телеканал 360.