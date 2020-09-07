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Бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс умер в 17 лет 

News.ru и ещё 1 43 минуты назад
Умер бьютиблогер и звезда YouTube Итан Питерс
Фото: Instagram
Известный блогер Итан Питерс (Ethan is Supreme) скончался в возрасте 17 лет. По словам друзей звезды, причиной смерти стали наркотики.
Итан был авторитетом в сфере красоты и макияжа, отличался смелым и причудливым стилем. Он делал видеоуроки по макияжу, обзоры модных тенденций, а также недавно выпустил свой собственный продукт, пишет Mirror.
В последний раз он был активен в сетях два дня назад и поблагодарил тех, кто издевался над ним, когда он был младше.

Я делаю это раз в год, чтобы увидеть, насколько я изменился, — подписал он.

По словам его друзей, слишком рано ставший популярным Питерс страдал наркозависимостью.
Как писал NEWS.ru ранее, после неожиданной смерти Чедвика Боузмана Disney может убрать его героя из «Черной пантеры 2». Работа над сиквелом пока отложена.
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Общество , Наркооборот , Наркотики , Причина смерти , Walt Disney
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