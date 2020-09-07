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Почасовая подача воды введена в Симферополе 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Почасовая подача воды введена в Симферополе
Фото: News.ru
Почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ вводится в Симферополе с 7 сентября.
Жители города и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду только утром и вечером. Таким образом потребление воды снизится до ста кубометров в сутки. Это третий и самый жёсткий этап ограничений, пишут «Известия».
Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа. Это связано с тем, что Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. Но после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин, но из-за засухи водохранилища существенно обмелели.
Как писал NEWS.ru ранее, управление верховного комиссара ООН по правам человека обратилось к российским властям с просьбой предоставить дополнительную информацию о ситуации с поставками пресной воды в населённые пункты Крымского полуострова.
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Общество , Крым наш , ООН , газета "Известия" , Симферополь
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