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Мясников уточнил, почему нельзя штрафовать за отказ от прививок 

Ura.Ru 37 минут назад
«Нельзя штрафовать за отказ от прививок»
Фото: ТАСС
Врач и телеведущий Александр Мясников считает неэтичным штрафовать россиян за отказ от прививки против коронавируса. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU.

«Сейчас, когда мы массово вводим прививку такого короткого испытательного действия, я считаю, что не этично за это штрафовать. У людей должен быть выбор в данном случае», — высказался собеседник агентства.

По словам Мясникова, никто из специалистов не может сказать, какие последствия будут от прививки против коронавируса в ближайшем будущем.

«Вот смотрите: я сделал новую вакцину, я вам ее даю с тем, чтобы победить новую неизвестную инфекцию. Но я не знаю, какие последствия будут через 4-5 лет в силу того, что эти годы еще не прошли. Все наши знания — теоретические. А раз так, то я не имею права наказывать людей», — объяснил врач.

Мясников напомнил, что есть люди, которые уже переболели коронавирусом, поэтому им необязательно вакцинироваться.

«У меня 30% врачей в больнице переболели. Не будут они вакцинироваться. Зачем? У них и так есть антитела. Так что мне страховать их теперь? И теперь каждого третьего доктора штрафовать?», — отметил он.

Ранее сообщалось, что минюст РФ рассматривает вариант исключения из проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) норм о штрафах для россиян до 7 тысяч рублей за отказ от обязательных прививок и медосмотров. Тем временем в центре им. Гамалеи заявили, что большую часть россиян планируется провакцинировать от коронавируса в течение 9-12 месяцев, пишет RNS.
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Общество , Александр Мясников , Минюст РФ , РИА Ura.ru
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