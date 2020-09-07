Онищенко призвал не разрушать ВОЗ

"Да, Всемирная организация здравоохранения в этом году среагировала крайне неадекватно. Она по существу спровоцировала и пошла на поводу вот той гибридной атаки, которая произошла. Но это не значит, что Всемирная организация здравоохранения должна быть разрушена. Наша страна, как лидер в эпидемиологической инфекционной науке, должна предложить миру те инструменты, через которые мы должны усовершенствовать этот наднациональный механизм реагирования, но не разрушать его", - заявил Онищенко.