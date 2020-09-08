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Российская вакцина от COVID-19 выпущена в гражданский оборот 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 46 минут назад
В гражданский оборот выпустили первую партию вакцины «Спутник V», сообщил Минздрав России.
Минздрав сообщил, что «первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-Ковид-Вак“ (»Спутник V»)» прошла «испытания по качеству», она «выпущена в гражданский оборот». Отмечается, что в ближайшее время планируются «поставки первых партий вакцины в регионы», передает ТАСС.
Минздрав в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи.
Вакцина получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Россия получила заявки из более чем 25 стран на приобретение миллиарда доз вакцины.
РФПИ сообщил, что в вакцине используется уникальная технология двух аденовирусных векторов человека, которую для профилактики коронавирусной инфекции больше не использует никто в мире.
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Общество , Видео , Наука , Наука и техника , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , ИТАР-ТАСС
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