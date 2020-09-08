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Названо число заразившихся коронавирусом детей в России 

Lenta.ru и ещё 27 40 минут назад
Названо число заразившихся COVID детей в России
Фото: РИА Новости
В России зарегистрировано 47 712 случаев заражения детей коронавирусом за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
По данным ведомства, у 32 процентов несовершеннолетних заболевание протекало бессимптомно, а у 49,9 процента — в легкой форме. В то же время тяжелая форма заболевания была зафиксирована у 0,2 процента детей. Представители Роспотребнадзора объяснили низкую долю пациентов с тяжелой формой среди детей тем, что у них рецептор АПФ, к которому прикрепляется вирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, легких и кишечнике. Они также пояснили, что на это может оказывать влияние и так называемая конкуренция вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания.
Отмечается, что осложнения у несовершеннолетних также встречаются довольно редко. Так, пневмония была зарегистрирована не более чем у восьми процентов пациентов.
Ранее завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Бутенко рассказал, что в России после завершения испытаний вакцины от коронавируса будет существовать как минимум два ее варианта. По его словам, после массового тестирования на добровольцах также будет разработана еще одна версия препарата. Бутенко объяснил, что в результате испытаний будет получена вакцина, которая подходит только для людей старше 18 лет. Поэтому он ожидает, что будет создан облегченный вариант средства, предназначенный для несовершеннолетних.
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Общество , COVID-19 , Александр Бутенко , Роспотребнадзор
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