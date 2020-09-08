Названо число заразившихся COVID детей в России

России зарегистрировано 47 712 случаев заражения детей коронавирусом за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

По данным ведомства, у 32 процентов несовершеннолетних заболевание протекало бессимптомно, а у 49,9 процента — в легкой форме. В то же время тяжелая форма заболевания была зафиксирована у 0,2 процента детей. Представители Роспотребнадзора объяснили низкую долю пациентов с тяжелой формой среди детей тем, что у них рецептор АПФ, к которому прикрепляется вирус, имеется в недостаточных количествах в дыхательных путях, легких и кишечнике. Они также пояснили, что на это может оказывать влияние и так называемая конкуренция вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания.

Отмечается, что осложнения у несовершеннолетних также встречаются довольно редко. Так, пневмония была зарегистрирована не более чем у восьми процентов пациентов.