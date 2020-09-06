«Убийца, ничтожество»: Соловьев разнес Ефремова

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«Ефремову, конечно, надо [дать] отдельный срок за издевательство над русской словесностью. Потому что уровень графоманства зашкаливает. Ему просто место в аду. < >. Ничего более пошлого и гадко, дурно зарифмованного я давно не слышал», — заявил ведущий на youtube-канале «Соловьев Live».

Следом в эфире показали запись с суда, на которой Ефремов читает стихотворение в память о Сергее Захарове. Больше всего журналиста возмутили строки:

«Я буду молиться, если смогу дотерпеть до того времени, когда мы станет вдвоем.

Там, где никто не сдает и никто не злится, на том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица.

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий».

Соловьев считает, что по уровню «бездарности, пошлости и мерзости» формулировки Ефремова можно сравнить с заключительным словом адвоката артиста Эльмана Пашаева , который «стал обвинять судью».

«Эти вирши. Как такое можно писать? < >. У него [актера] полностью отсутствует совесть. Это сплошное самолюбование. „Сдать“? Тебя? Убийцу, пьяное ничтожество. Тебя „сдали“? Это показывает, что у него нет никакого раскаяния», — уверен телеведущий.