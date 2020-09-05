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Адвокат Ефремова прогнозирует актеру срок от шести до восьми лет колонии 

ТАСС 12 минут назад
Стало известно, сколько лет получит Ефремов
Фото: ТАСС
Пресненский суд Москвы, вероятно, назначит актеру Михаил Ефремову от шести до восьми лет колонии общего режима, считает его адвокат Эльман Пашаев. Такой прогноз он высказал в интервью телеканалу "Москва-24" в субботу.

"От шести до восьми лет колонии общего режима", — сказал Пашаев в ответ на вопрос ведущего о его прогнозе на приговор.

Приговор актеру, как ожидается, будет оглашен 8 сентября. В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, а Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае — отправить его в колонию-поселение. Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.
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Общество , Эльман Пашаев , ФСИН , Москва
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