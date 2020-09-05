Митрополит раскритиковал гибрид военной формы и рясы

"Я не поддерживаю такое облачение для священников (цвета хаки — прим. ТАСС), я думаю, что у священников при исполнении ими их прямых служебных обязанностей есть то облачение, которое сформировалось в течение веков. И священнослужители в армии, когда они занимаются пастырским окормлением военнослужащих, они, конечно, должны носить свою форму, а не какой-то гибрид военной формы с церковной священнической рясой. Создание некоего гибрида военной формы и священнической одежды мне представляется крайне неудачной затеей", — сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".