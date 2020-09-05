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Митрополит Иларион считает неудачной затеей гибрид военной формы и рясы 

ТАСС и ещё 2 4 часа назад
Митрополит раскритиковал гибрид военной формы и рясы
Фото: ТАСС
Идея создания специального гибрида военной формы и богослужебного облачения для войсковых священников неудачная, в боевых условиях священнослужители могут переодеваться в обычную униформу военных, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Я не поддерживаю такое облачение для священников (цвета хаки — прим. ТАСС), я думаю, что у священников при исполнении ими их прямых служебных обязанностей есть то облачение, которое сформировалось в течение веков. И священнослужители в армии, когда они занимаются пастырским окормлением военнослужащих, они, конечно, должны носить свою форму, а не какой-то гибрид военной формы с церковной священнической рясой. Создание некоего гибрида военной формы и священнической одежды мне представляется крайне неудачной затеей", — сказал он в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его мнению, на поле боя священнослужителю будет крайне сложно исполнять свои обязанности — например, оказывать помощь раненым — в рясе. "Наверное, для таких ситуаций можно будет предусмотреть возможность для священнослужителя переодеваться в военную форму", — отметил архиерей.
Ранее в СМИ появились публикации, что на форуме "Армия-2020" представили камуфляжные полевые облачения для священников в армии и церковные свечи цвета хаки. Председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов), который также является ключарем главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот", сообщил ТАСС, что показ не был согласован с церковью.
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Общество , МВД , ИТАР-ТАСС
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