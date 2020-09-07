Раскрыта причина судимости адвоката Ефремова

Как подчеркивает издание, компетенцию Пашаева поставили под сомнение прямо в ходе судебного заседания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Отмечается, что условный срок Пашаева в один год истек за четыре дня до аварии Ефремова, что позволило адвокату взяться за дело полностью свободным человеком.

Также оказалось, что причина судимости адвоката в побоях и угрозах. Юрист пытался вернуть деньги некой даме, заплатившей за освобождение из под стражи, закрытие уголовного дела против нее и помощь в побеге за пределы страны. Человек, получивший деньги, свои обязательства не выполнил, и тогда женщина обратилась к Пашаеву с просьбой помочь вернуть средства.

Вместо того, чтобы вернуть деньги, избитый мужчина отправился в полицию. Пашаев частично признал свою вину и возместил материальный вред потерпевшему. Кроме того, он предоставил хорошие характеристики с места жительства и работы, грамоты, награды, указал, что является отцом несовершеннолетнего ребенка, а также активно участвует в общественной жизни. Все эти факты суд учел как смягчающие обстоятельства.

Ранее один из самых известных и опытных адвокатов России Генрих Падва заявил, что вмешательство адвокатов Александра Добровинского и Эльмана Пашаева «ужасно влияет» как на судьбу актера. По его словам, если бы юристы не вмешивались, дело Ефремова давно бы уже рассмотрели в суде и вынесли справедливый приговор.