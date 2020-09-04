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В Сети раскрыли секретную схему прослушки Лукашенко 

Вероника Полынина 18 минут назад
В Сети раскрыли секретную схему прослушки Лукашенко
Фото: ТАСС
Обнародованные на белорусском телевидении секретные переговоры Варшавы и Берлина насмешили пользователей интернета.
Как сообщал «Рамблер», 2 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы располагают записью разговора Варшавы с Берлином, которая свидетельствует, что отравление Навального было сфальсифицировано с целью отбить у Путина охоту совать нос в дела Белоруссии. Сегодня запись переговоров была опубликована в СМИ.
Белоруссия показала "перехваченный" разговор о Навальном
Разговор «Варшавы с Берлином» мгновенно породил множество мемов в телеграм-каналах и твиттере.
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Общество , Александр Лукашенко , Варшава
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