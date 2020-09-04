В Сети раскрыли секретную схему прослушки Лукашенко 

— Алё!

— Да да?

— Ну как там с Навальным?

— А?

— Как с Навальным-то там?

— Чё с Навальным?

— Чё?

— Куда ты звонишь?

— Тебе звоню.

— Кому?

— Ну тебе.

— Кому тебе?

— А вот тебе вот. pic.twitter.com/JKnCJpQEEV— Почти СовФед (@fedsovetov) September 4, 2020