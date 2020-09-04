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Самые громкие скандалы в истории «Что? Где? Когда?» 

Артём Кульша 50 минут назад
Самые громкие скандалы в истории «Что? Где? Когда?»
Фото: РИА Новости
Мошенничество, сексуальные домогательства и изнасилование — самые громкие скандалы в истории телеигры «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает «СтарХит».
Передача «Что? Где? Когда?», как сообщал «Рамблер», впервые вышла в эфир 4 сентября 1975 года. Тогда она представляла собой семейную викторину. В начале 1990-х годов шоу трансформировалось в интеллектуальное казино.

«Мы привыкли, что образованные люди отличаются высоким уровнем нравственности. В последнее время звезды "Что? Где? Когда?" совсем не оправдывают ожиданий», — сообщает «СтарХит».

В 2003 году обладатель «Хрустальной совы» 1998-го Георгий Жарков был изобличен в попытке мошенническим способом получил вопросы «Кубка России». Он был дисквалифицирован за это на год. В 2004-м 19-летний молодой человек обвинил Жаркова в незаконном лишении свободы и принуждении к сексу. За это интеллектуал был приговорен к условному лишению свободы на 4,5 года.
В 2019-м на тот момент главный редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил знатока «Что? Где? Когда?» Александра Друзя в попытке подкупа с целью выиграть три миллиона рублей. Друзь был отстранен до следующего сезона.
В 2020-м несколько женщин обвинили знатока «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского в сексуальных домогательствах, когда они были несовершеннолетними. После этого бывшая участница детской команды «Что? Где? Когда?» обвинила Друзя в непристойном поведении, когда ей было 16 лет.
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Комментарии
Общество , Михаил Скипский , StarHit
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