«Люди ассоциировали „Что? Где? Когда?“ и педофилию»

4 сентября 2020 года телепередаче «Что? Где? Когда?» исполнилось 45 лет. За свою многолетнюю историю до сих пор любимый зрителями проект неоднократно оказывался в центре скандалов — от обвинений в подкупах и жульничестве до домогательств. «Газета.Ru» вспоминает самые громкие из них.

В 45-летний юбилей легендарной телепередачи «Что? Где? Когда?» «Газета.Ru» попыталась связаться с ее главными игроками, но разговора не получилось. Некоторые из них отказались комментировать вопросы, связанные с ЧГК, другие сослались на договоренности с компанией. В частности, четырехкратный обладатель приза «Хрустальная сова» Максим Поташев и магистр игры Виктор Сиднев заявили, что без разрешения никаких комментариев давать не могут.

«Понимаете, у нас договоренность с компанией [о том], что мы не можем давать комментарии без разрешения, я-то сам готов», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» Сиднев и направил к пресс-секретарю ЧГК, связаться с которым напрямую не удалось по причине его отпуска.

В последнее время интеллектуалы редко общаются с представителями СМИ, поскольку поводы у этого, как правило, скандальные. В феврале прошлого года главный редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил звездного знатока Александра Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. По словам Бера, Друзь попросил его выдать ответы на вопросы в обмен на долю от выигрыша в три миллиона рублей.

Друзь утверждал, что все было не так — и его пытался спровоцировать сам Бер. После инцидента последний прекратил работу в «Кто хочет стать миллионером?». Скандальный инцидент вскоре дошел до ЧГК: сначала Друзя отстранили от участия в играх, но в апреле этого года вернули в клуб «в связи с тем, что прошло достаточно времени». Отмечалось, что знаток принес извинения.

Тогда с решением руководства согласились далеко не все. Поташев, один из самых титулованных игроков, первый раз оказавшийся в клубе знатоков аж в 1994 году, отказался играть в одной команде старейшин вместе с Друзем. В свою очередь бывший игрок и адвокат Илья Новиков в эфире RTVi подтвердил, что в самом ЧГК он сталкивался с «неоднозначными победами», о которых «шушукались» и называли их купленными.

«И только один раз, когда я выслушал всю аргументацию человека, который мне это объяснял, я приблизился к тому, чтобы в это поверить», — пояснил Новиков. Что это был за случай, он не раскрыл, сославшись на адвокатскую этику.

Самого Новикова в стоп-лист добавили еще в 2016 году. До этого он более десяти лет состоял в клубе, а в 2014-м получил «Бриллиантовую сову» как лучший игрок. Причиной тому стала адвокатская деятельность знатока: на тот момент он уже как два года представлял в суде интересы украинки Надежды Савченко

О том, что процесс будет громким и рискует стать неоднозначным для репутации, он предупредил редакторов телеигры. Новикова заверили, что сделают все, чтобы ситуация прошла «менее болезненно», но уже в 2016-м генеральный продюсер и ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк в интервью «Московскому комсомольцу» заявил, что тот должен был сразу покинуть проект, как только взялся за дело Савченко.

«Пойми, если ты защищаешь Савченко и ты игрок ЧГК, то, значит, ЧГК — тоже за Савченко», — добавил Крюк, подчеркнув, что телепередача существует вне политики.

В качестве примера, когда из-за действий игрока страдали все остальные, Крюк припомнил инцидент с Георгием Жарковым, участвовавшем в телеверсии игры с 1994 года. В 2004-м обладателя «Хрустальной совы» сначала обвинили в жульничестве и исключили из международной ассоциации клуба ЧГК, а затем — куда серьезнее — в незаконном лишении человека свободы (ст. 127 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ).

«Против него возбуждали уголовное дело по поводу того, что он приставал к студентам. Извини меня, но люди сразу стали ассоциировать «Что? Где? Когда?» и педофилию», — комментировал Крюк.

Скандалы, связанные с домогательствами, на этом для телеигры не закончились. В июле 2020 года знаток «Что? Где? Когда?» и петербургский учитель Михаил Скипский добровольно покинул комиссию по работе с детьми и молодежью в международной ассоциации клубов ЧГК после обвинений в домогательствах к школьницам. Всего СМИ стало известно как минимумах о десяти девушках, которые утверждают, что Скипский приставал к ним, когда они были несовершеннолетними. Сам игрок отказался комментировать ситуацию «Газете.Ru» и переадресовал вопрос представителям «Игра-ТВ», которые выпускают телепередачи ЧГК. Его генеральный продюсер и магистр игры Андрей Козлов тогда назвал все обвинения «вбросами».

«Во-первых, мне очень жаль, что эта странная мода, появившаяся в Америке, тихой сапой добралась и до нас, — пояснил свою позицию в прямом эфире Instagram Козлов.

— Во-вторых, я не очень понимаю резоны людей, которые выступают с такого рода заявлениями. Поскольку я до конца понять не могу, то я думаю, что, наверное, в большей степени это связано с желанием прикоснуться к известному человеку и получить свою минуту славы».

Наконец, уже в прошедшем августе в изнасиловании обвинили Михаила Барщевского. Сам знаток, впрочем, все обвинения отрицает.