Опасно: экономист жил на прожиточный минимум

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал о попытке выжить на прожиточный минимум.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В интервью «Царьграду» Делягин признался, что его хватило на два дня, поскольку продолжать было опасно для здоровья.

По словам экономиста, он не включил в эти расходы плату за коммунальные услуги и не покупал лекарства, поскольку они ему были не нужны.

«Хотя я боюсь, что если бы я эту пару дней дотянул... понадобились бы, и в больших количествах», - добавил Михаил Делягин.

Делягин приветствовал инициативу правительства запретить понижать прожиточный уровень в регионах, однако отметил, что это не решит проблемы нищеты в стране.

По его словам, необходим перерасчет размера МРОТ с учетом реальных цен и потребностей человека. В настоящее время МРОТ и прожиточный минимум занижены примерно вдвое, считает Делягин.

Он также отметил, что прожиточный минимум не гарантирован ряду уязвимых категорий граждан, таких как студенты, безработные и вынужденно занятые в теневом секторе россияне.