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Продолжать опасно для здоровья: экономист Делягин попытался выжить на прожиточный минимум

Вероника Полынина
31 минуту назад
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал о попытке выжить на прожиточный минимум.
Опасно: экономист жил на прожиточный минимум
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью «Царьграду» Делягин признался, что его хватило на два дня, поскольку продолжать было опасно для здоровья.
По словам экономиста, он не включил в эти расходы плату за коммунальные услуги и не покупал лекарства, поскольку они ему были не нужны.
«Хотя я боюсь, что если бы я эту пару дней дотянул... понадобились бы, и в больших количествах», - добавил Михаил Делягин.
Делягин приветствовал инициативу правительства запретить понижать прожиточный уровень в регионах, однако отметил, что это не решит проблемы нищеты в стране.
По его словам, необходим перерасчет размера МРОТ с учетом реальных цен и потребностей человека. В настоящее время МРОТ и прожиточный минимум занижены примерно вдвое, считает Делягин.
Он также отметил, что прожиточный минимум не гарантирован ряду уязвимых категорий граждан, таких как студенты, безработные и вынужденно занятые в теневом секторе россияне.
Как сообщал «Рамблер», к концу лета 2020 года общероссийский прожиточный минимум трудоспособного населения составил 12 392 рубля.
Общество,Михаил Делягин,Царьград ТВ,
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